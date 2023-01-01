Импорт товаров из Японии в Россию превысил показатели 2021 года вопреки санкциям

В 2022 году импорт товаров из Японии в Россию превысил показатели 2021-го, несмотря на то, что Токио ввел антироссийские санкции. Об этом пишет JB Press, передает РИА Новости.

Автор Минору Ямада отметил, что общая сумма импорта и экспорта между двумя странами также остается на досанкционном уровне. Особую роль играет импорт подержанных японских легковых автомобилей, которые не подпадают под санкции, если их стоимость не превышает 6 млн иен.

«Объем импорта уже превысил общий показатель 2021 года в 1551,6 млрд иен более чем на 270 млрд. Именно столько торговых денег из Японии поступает в Россию», — говорится в статье.

Минору Ямада отмечает, что на фоне общего энергокризиса Япония остается зависима от России в топливной сфере. Из общего объема импорта 66% приходятся на природный газ и уголь, второй важнейшей статьей расходов оказались рыба и морепродукты.

«Импорт морепродуктов (кроме живой рыбы, такой как угорь) из России в январе-октябре составил 129 млрд иен, — пишет обозреватель. — В рамках своих экономических санкций США запретили импорт российской морской продукции, но Япония не подпала под действие ограничений».