Импорт новых легковых машин в Россию снизился на 63% за год

За январь-июнь 2025 года в Россию ввезли 149,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 63% меньше по сравнению с тем же периодом 2024-го, пишет агентство «Автостат».

Отмечается, что почти 115 тыс. автомобилей (77% от общего объема) ввезли в РФ из КНР. Еще 11,9 тыс. «легковушек» (8%) привезли в Россию из Кыргызстана, 7 тыс. машин (4,7%) – из Белоруссии и чуть более 6,5 тыс. (4,4%) – из Южной Кореи. Еще 3,2 тыс. легкового транспорта (2,2%) пришло в нашу страну из Казахстана. На долю каждой из оставшихся стран пришлось менее 1%.

Лидером по импорту новых машин среди брендов стал Changan, чья доля составила 15,8%. Также в топ-5 самых ввозимых в 1 полугодии марок попали Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%).

В топ моделей в структуре импорта новых «легковушек» с начала года стали Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300.