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Импорт чая, кофе и приправ из Индии в Россию вырос на треть
В первой половине 2024 года на треть увеличился ввоз чая, кофе и приправ из Индии в Россию. Об этом передает РИА Новости.
Так, по итогам 6 месяцев объемы импорта составили 62,8 млн долларов, что на треть больше, чем в первой половине 2023 года.
Активнее всего Россия покупала индийский чай и кофе: объемы поставок за год выросли до 43 млн (+20,5%) и 12 млн (более чем в два раза) долларов соответственно.
В результате наша страна заняла 11-е место среди покупателей индийских кофе, чая и пряностей с долей в 2,8% (в 2023-м Россия была на 10-м).
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