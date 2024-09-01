Импорт чая, кофе и приправ из Индии в Россию вырос на треть

В первой половине 2024 года на треть увеличился ввоз чая, кофе и приправ из Индии в Россию. Об этом передает РИА Новости.

Так, по итогам 6 месяцев объемы импорта составили 62,8 млн долларов, что на треть больше, чем в первой половине 2023 года.

Активнее всего Россия покупала индийский чай и кофе: объемы поставок за год выросли до 43 млн (+20,5%) и 12 млн (более чем в два раза) долларов соответственно.

В результате наша страна заняла 11-е место среди покупателей индийских кофе, чая и пряностей с долей в 2,8% (в 2023-м Россия была на 10-м).