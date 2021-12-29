Иммунолог заявил о двукратном сокращении госпитализаций при «омикроне»

В странах, где распространился омикрон-штамм коронавируса, число госпитализаций снизилось почти в два раза, чем при «дельте». Об этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в беседе с URA.RU.

«По последним данным британским, датским и американским, снижен риск госпитализации при „омикроне“. От 1,6 до 1,8 ниже, чем для „Дельты“», — отметил Крючков.

По его словам, уменьшение госпитализаций связано с тем, что болеют уже те, кто переболел или поставил вакцину — иммунитета хватает, чтобы предотвратить тяжелую форму заболевания.

Крючков также не исключил, что ситуация может измениться, поскольку сейчас чаще заражаются молодые.

«Если перекинется на пожилых, не факт, что мы увидим такую же картину», — резюмировал иммунолог.