Иммунолог заявил, что заболеваемость Covid-19 в России будет расти еще 2,5 недели

Во время новой волны коронавируса в России будут рекордные показатели по госпитализации. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков. Также специалист оценил продолжительность роста ковид-случаев.

«Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. То же, на мой взгляд, ждет и другие регионы, — посчитал Крючков. — Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост».

По словам специалиста, после этого срока будет короткое время стабилизации ситуации и медленный спуск (в 2–2,5 раза медленнее, чем скорость подъема).

Главной интригой Крючков назвал приход BA.2 в Россию. Он напомнил, что мутация «омикрона» в Дании дала супервспышку заболеваемости.

«Это ответвление „омикрона“ может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тыс. случаев заражения в сутки», — цитируют «Известия» иммунолога.