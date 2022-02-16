Иммунолог заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости Covid-19

Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это означает, что в скором времени в городе может начать снижаться число заразившихся вирусом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Можно и так сказать, хотя на самом деле не хватает полной информации, чтобы эти результаты правильно интерпретировать», — приводит его слова РИА Новости.

Специалист отметил, что для детального прогноза необходимо выяснить точный объем тестирования, чтобы сравнить с ним число положительных результатов.

«Эпидемическая ситуация неизбежно улучшится — число зараженных сойдет на нет, потому что людей конечное число, это не может продолжаться бесконечно. Все познакомятся в той или иной форме с вирусом, в том числе в форме вакцины <...> Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому <...> будет некая пробуксовка по времени <...> я думаю, сейчас поэтому и есть плато», — добавил врач.