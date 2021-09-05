Иммунолог: Старшеклассники переносят Covid-19 не легче взрослых

Очное обучение в школах говорит о том, что жить возвращается к «доковидному» варианту. По большей части школьники младших классов переболеют коронавирусом в легкой форме, однако у старшеклассников течение болезни сопоставимо со взрослыми. Об этом предупредил ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян.

Он напомнил, что сейчас в России преобладающим является штамм «дельта» — более контагиозный и опасный чем те, которые были распространены в стране год назад.

«С другой стороны, старшеклассники реагируют на инфекцию практически так же, как и взрослые. При этом „дельта“ — штамм, который преобладает в нашей стране сейчас, — заслуживает намного большего внимания, чем те варианты вируса, которые были у нас год назад», — цитируют специалиста «Известия».

В связи с этим родителям и детям не стоит забывать о соблюдении антиковидных мер, а также пользоваться средствами защиты.