Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии Covid-19

Пандемия коронавируса может окончиться к 2024 году. Об этом со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова сообщает ura.ru.

«Может быть, к концу 2023 года, в 2024-м ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», — поделился мнением специалист.

По его словам, сейчас нужно бросить все силы на снижение смертности и сокращение возможностей для дальнейших мутаций Covid-19, то есть взять пандемию под контроль.

По последним данным, число случаев Covid-19 в мире составляет около 218 млн. Жертвами пандемии стали свыше 4,5 млн человек.