news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 марта 2026 18:05

Иммунолог рассказал о вспышке в России новой инфекции, похожей на чуму

Читайте нас в
Телеграм

В Свердловской области ввели карантин после того, как у коров на одной из местных ферм обнаружили пастереллез, опасный и для скота, и для человека. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, что представляет из себя болезнь.

По словам эксперта, пастереллез – тяжелая и очень серьезная болезнь для животных.

«Очень нехорошая зараза. Я думаю, что все ветеринары вздрагивают, потому что это для них это очень убийственная вещь, с которой очень тяжело бороться. Инфекция с высокой температурой у диких, и у домашних животных часто приводит к смертельным исходам», – подчеркнул иммунолог.

Эксперт также добавил, что возбудитель этой инфекции – близкий родственник бактерии, вызывающей чуму. Тем не менее, заражение человека случается нечасто, чаще всего после укуса или царапины от животного. В таких ситуациях болезнь может привести к тяжелым осложнениям, вроде заражения крови или воспаления легких.

«При подозрении на контакт с источником инфекции немедленно обращаться за медицинской помощью. Лечится серьезными антибиотиками», – подытожил Жемчугов.

#мнение эксперта #инфекция #врач
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
В Заинском районе установят мемориал участникам СВО и локальных войн

В Заинском районе установят мемориал участникам СВО и локальных войн

1 марта 2026