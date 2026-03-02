Иммунолог рассказал о вспышке в России новой инфекции, похожей на чуму

В Свердловской области ввели карантин после того, как у коров на одной из местных ферм обнаружили пастереллез, опасный и для скота, и для человека. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, что представляет из себя болезнь.

По словам эксперта, пастереллез – тяжелая и очень серьезная болезнь для животных.

«Очень нехорошая зараза. Я думаю, что все ветеринары вздрагивают, потому что это для них это очень убийственная вещь, с которой очень тяжело бороться. Инфекция с высокой температурой у диких, и у домашних животных часто приводит к смертельным исходам», – подчеркнул иммунолог.

Эксперт также добавил, что возбудитель этой инфекции – близкий родственник бактерии, вызывающей чуму. Тем не менее, заражение человека случается нечасто, чаще всего после укуса или царапины от животного. В таких ситуациях болезнь может привести к тяжелым осложнениям, вроде заражения крови или воспаления легких.

«При подозрении на контакт с источником инфекции немедленно обращаться за медицинской помощью. Лечится серьезными антибиотиками», – подытожил Жемчугов.