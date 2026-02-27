Иммунолог рассказал о новой российской вакцине от аллергии

Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с «Радио 1» рассказал о новой российской вакцине от аллергии на березовую пыльцу «Аллергарда», клинические испытания которой уже завершаются.

Эксперт назвал разработку новаторской, а сам подход к лечению не имеющим мировых аналогов и ставящим Россию на первое место в этой области. По словам Продеуса, успех с березовым аллергеном открывает путь для создания подобных препаратов против самых частых видов аллергии – на амброзию, кошачью шерсть и домашнюю пыль.

«В отличие от классических методов лечения, где используются цельные белки-аллергены, "Аллергарда" содержит только ключевые фрагменты молекулы. Когда мы берем только кусочек этого белка, он достаточен для того, чтобы иммунная система обучилась. Но он недостаточен, чтобы вызвать серьезную негативную или побочную реакцию», – отметил врач.

Пока вакцина одобрена только для взрослых пациентов, но это, по словам эксперта, временное ограничение, связанное с процедурами безопасности.

«Аллергия – это не болезнь, а особенность организма, у которой есть и обратная сторона», – подытожил Продеус.