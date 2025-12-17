Иммунолог объяснил, почему гонконгским гриппом могут заразиться даже привитые

Заразиться гонконгским штаммом могут как привитые, так и те, кто не получил вакцину. Об этом «Татар-информу» рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Путешествие гонконгского гриппа началось летом. Сначала он вызвал эпидемию в южном полушарии Земли и мутировал. Изготовленные в этом году вакцины, к сожалению, не учли мутации и не слишком эффективны», – объяснил медик.

Эффективность вакцин, по словам Болибока, находится на уровне 40-60%. Они по-прежнему предохраняют от тяжелой, смертельной формы заболевания, но от заражения защищают далеко не всех.

«Как мы знаем, существуют три больших группы гриппа: А, В и С. В группе А гонконгский штамм – один из самых тяжелых. Связано это со строением самого вируса, набором антигенов на его поверхности. Он цепляется за клетки человека и вызывает тяжелые повреждения», – сказал иммунолог.

Гонконгский штамм представляет особую опасность для:

пожилых, потому что может обострить хронические заболевания;

людей с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми патологиями;

беременных;

детей младшего возраста, у которых нет иммунитета к гриппу.

«Из-за коронавируса у нас несколько лет вообще не было эпидемии гриппа. Детям просто не привился естественный природный иммунитет от гриппа», – добавил Владимир Болибок.

Может ли гонконгский грипп вызвать пандемию, подобную пандемии COVID-19?

«Пандемия уже случалась в 1968-1971 годах. Люди заражались, тяжело болели, была большая смертность. В какой-то степени сегодня ситуацию с гриппом можно назвать пандемией. Вирус захлестнул страны Северного полушария. К счастью, системы здравоохранения по крайне мере развитых стран готовы к гриппу. У нас есть лекарства, которые влияют непосредственно на вирус. Раньше такого не было», – отметил аллерголог-иммунолог.

У гриппа довольно характерная симптоматика. Болезнь начинается внезапно. К симптомам относятся высокая температура, головная боль, ломота во всем теле. Затем присоединяются кашель и насморк.

«Гонконгский грипп опасен осложнениями, которые развиваются буквально в течение пары дней. К слову, если температура тела падает, а затем снова поднимается – это тревожный знак. Скорее всего, пошли какие-то осложнения», – сказал Болибок.

Основным методом профилактики гриппа по-прежнему остается вакцинация, считает доктор. Есть и меры неспецифической профилактики: