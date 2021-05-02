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Ру Тат
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2 мая 2021  10:30

Иммунолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса

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Достигнуть нулевых показателей по заражению коронавирусом нового типа Covid-19 можно, когда в России образуется иммунная прослойка. О важности вакцинации напомнила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас», — цитирует специалиста РИА Новости. 

Пшеничная пояснила, что для улучшения эпидобстановки надо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. 

Массовая вакцинация против коронавируса в стране стартовала 18 января. На сегодняшний день россиянам доступны три отечественные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Все они двухкомпонентные. Как пояснила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, иммунитет, вырабатываемый после инъекций, защищает от всех известных мутаций Covid-19.

23 апреля Президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Глава государства не стал раскрывать, каким именно препаратом вакцинировался. «Все три российские вакцины абсолютно надежны, они очень хорошие, надежные и эффективные», — подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

владимир путин коронавирус
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