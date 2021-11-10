Иммунолог назвал причину скачков уровня антител у привитых от Covid-19

У привитых от коронавирусной инфекции могут наблюдаться колебания уровня антител в крови. Так, их высокий уровень может быть связан не только с пройденной вакцинацией и перенесенной болезнью, но и со встречей с вирусом. Кроме того, разница может возникать из-за отличия тест-систем, рассказал иммунолог — кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист объяснил, что через определенное время после прививки и заболевания уровень антител падает. Однако иногда у людей, наоборот, наблюдаются резкие подъемы их количества.

«Если произошел значимый скачок антител, то это может означать встречу с инфекцией. Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте», — заявил Крючков в интервью радио Sputnik.

Врач напомнил, что около 50% случаев Covid-19 протекают бессимптомно, то есть не в формате заболевания. Таким образом, у пациента отсутствуют какие-либо проявления болезни, но имеется соответствующая реакция иммунитета.

Если же колебания незначительны, то они могут быть связаны с особенностями тест-систем разного вида.