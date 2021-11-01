Иммунолог назвал пониженную температуру смертельным симптомом Covid-19

Пониженная температура при коронавирусе — один из тяжелейших симптомов. Поэтому всем зараженным следует измерять температуру тела три раза в день, советует врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше — это самые тяжелые больные», — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Жемчугов отметил, что пониженная температура сигнализирует о неспособности организма противостоять токсинам, а также отсутствии иммунного ответа на заражение.

По его словам, для мониторинга температуры лучше всего подходит именно ртутный термометр, который более точен в сравнении с бесконтактными и электронными градусниками.

«Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции», — добавил специалист.