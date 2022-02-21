Иммунолог Крючков: Прием иммуномодуляторов не сможет полностью защитить от коронавируса

Прием препаратов, улучшающих состояние иммунной системы, не способен полностью защитить от коронавируса Covid-19. Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, передает радио Sputnik.

По словам медика, иммуномодуляторы действительно «могут влиять <…> на активность отдельных клеток врожденного иммунитета или сразу на врожденный и приобретенный иммунитет, то есть сразу на несколько звеньев иммунитета».

Однако изменение активности интерфероновой системы под воздействием препарата еще не значит, что это средство снизит риски заражения теми или иными инфекционными заболеваниями, уточнил Крючков.

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«Конечно, реклама эффективности таких препаратов присутствует. Но, к сожалению, надежных данных о том, что вероятность заражения той или иной инфекцией после приема иммуномодуляторов снижается, нет. Нужны гораздо более серьезные исследования», — пояснил иммунолог.

Соответственно, хотя вероятность, что иммуномодуляторы навредят, невелика, но они «практически наверняка» не помогут. «Не стоит тратить деньги на подобные препараты», — резюмировал Николай Крючков.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.

С 21 февраля в Татарстане перестает действовать режим QR-кодов. По оценке Президента РТ Рустама Минниханова, QR-коды помогли достичь коллективного иммунитета к коронавирусу.