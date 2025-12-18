Иммунолог: «Гонконгский грипп не вызовет такую пандемию, как коронавирус»

Гонконгский грипп не станет причиной такой пандемии, какую вызвал COVID-19. Об этом «Татар-информу» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Серотип H3N2, возбудитель гонконгского гриппа, хорошо адаптирован к человеческой популяции и вызывает заболеваемость. Кстати, в нашем регионе он доминировал и в прошлом сезоне», – сказал врач.

По словам иммунолога, в возбудителе появляются новые штаммы. Нашумевший гонконгский штамм отличается от того, что циркулировал раньше, люди меньше знакомы с ним.

«Этот сезон можно назвать эпидемией, но это станет точно известно к концу марта, когда завершится вторая половина сезона. Возможно, сейчас мы видим обостренный, интенсивный подъем заболеваемости. Однако это не пандемия даже близко. Пандемию вызывают не сезонные штаммы гриппа, а те, к которым человеческая популяция не готова. Как правило, они вызывают массовую заболеваемость у животных. Это другие по патогенности заболевания», – считает Николай Крючков.

Он отметил, что и привитые могут заболеть гонконгским штаммом. Дело в том, что вакцина от гриппа не предотвращает заражение полностью, она призвана заметно снизить риск перехода заболевания в тяжелую форму и летальных исходов.

«В этот раз полного попадания вакцины в штамм не произошло, потому что она делается по прогнозам. Эффективность снизилась, но вакцина все же спасает от тяжелых случаев гриппа и смерти. Рост осложненных случаев в этом сезоне объясняется общим ростом количества заболевших», – объяснил Крючков