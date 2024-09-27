Имеющим доступ к секретным сведениям депутатам РТ ограничат выезд за границу

Депутатам Госсовета РТ, имеющим доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям, ограничат выезд за границу. Соответствующий законопроект приняли на третьем заседании Госсовета РТ.

«Решение об ограничении права на выезд из России осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях депутатов принимается Председателем законодательного органа субъекта РФ», – сказал парламентарий Евгений Султанов, представляя законопроект.

Он отметил, что проект, которым вносятся изменения в закон «О статусе депутата Государственного Совета РТ», подготовлен в соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Парламентарии также приняли постановление об исполнении в Госсовете РТ этого федерального закона.

Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин уточнил, что речь идет о депутатах, допущенных к секретным сведениями в Государственном Совете.

По его словам, этот закон касается трех депутатов парламента – Председателя и его двух заместителей.

«При этом может быть разрешен краткосрочный выезд в случае возникновения одного из документально подтвержденных обстоятельств», – заметил Хабибуллин.

К таким обстоятельствам относятся экстренное лечение депутата или его близкого родственника, а также необходимость сопровождения такого родственника. В этот перечень также входят угроза жизни или здоровья его близкого родственника, находящегося за границей, а также смерть близкого родственника.

Разрешат краткосрочный выезд при необходимости личного присутствия для юридических процедур, связанных с принятием наследства по законодательству иностранного государства.

«Неважно, к каким именно сведениями человек имеет доступ, какого уровня секретности и особой важности. Насколько я знаю, в любом случае, если у него были ознакомления с подобными документами, это должно рассматриваться в Федеральной службе безопасности», – добавил депутат Расим Баксиков.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что изменения правил выезда парламентариев из России нужно поддержать.

«Учитывая, что мы живем в ситуации СВО, думаю, что такие предложения надо поддержать. Во-первых, у нас таких депутатов немного. Во-вторых, когда встанет такая необходимость, будем в разных службах запрашивать информацию об ознакомлении с секретными документами», – подытожил он.