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Имеющим доступ к секретным сведениям депутатам РТ ограничат выезд за границу
Депутатам Госсовета РТ, имеющим доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям, ограничат выезд за границу. Соответствующий законопроект приняли на третьем заседании Госсовета РТ.
«Решение об ограничении права на выезд из России осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях депутатов принимается Председателем законодательного органа субъекта РФ», – сказал парламентарий Евгений Султанов, представляя законопроект.
Он отметил, что проект, которым вносятся изменения в закон «О статусе депутата Государственного Совета РТ», подготовлен в соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Парламентарии также приняли постановление об исполнении в Госсовете РТ этого федерального закона.
Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин уточнил, что речь идет о депутатах, допущенных к секретным сведениями в Государственном Совете.
По его словам, этот закон касается трех депутатов парламента – Председателя и его двух заместителей.
«При этом может быть разрешен краткосрочный выезд в случае возникновения одного из документально подтвержденных обстоятельств», – заметил Хабибуллин.
К таким обстоятельствам относятся экстренное лечение депутата или его близкого родственника, а также необходимость сопровождения такого родственника. В этот перечень также входят угроза жизни или здоровья его близкого родственника, находящегося за границей, а также смерть близкого родственника.
Разрешат краткосрочный выезд при необходимости личного присутствия для юридических процедур, связанных с принятием наследства по законодательству иностранного государства.
«Неважно, к каким именно сведениями человек имеет доступ, какого уровня секретности и особой важности. Насколько я знаю, в любом случае, если у него были ознакомления с подобными документами, это должно рассматриваться в Федеральной службе безопасности», – добавил депутат Расим Баксиков.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что изменения правил выезда парламентариев из России нужно поддержать.
«Учитывая, что мы живем в ситуации СВО, думаю, что такие предложения надо поддержать. Во-первых, у нас таких депутатов немного. Во-вторых, когда встанет такая необходимость, будем в разных службах запрашивать информацию об ознакомлении с секретными документами», – подытожил он.
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