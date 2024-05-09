«Имея одну ногу, смог выкопать 24 га картофеля»: жители Татарстана о своих родных героях

Заведующая Ново-Арышской сельской библиотеки Разиля Мухаметрахимова рассказала про своего дядю – Исмагила Хуснутдинова, который прошел всю войну и вернулся живым в родные края.

Родился он 22 мая 1903 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района пятым (самым младшим) ребенком в семье. Продолжая дело отца, занимался пчеловодством, также долгие года служил бригадиром на сельской ферме.

Осенью 1941 года он отправился на войну защищать нашу Родину. В 1941-1943 годах воевал с врагом в составе 18-го гвардейского воздушно-десантного полка. Осенью же 1943 года в боях под Курском он был глубоко ранен и потерял одну ногу.

«Ему пришлось долгое время находиться в госпитале. Но он не сдался... Об этом свидетельствуют более 20 медалей за отвагу. А его личные документы, памятные вещи и фотографии, конечно же, бережно хранятся в архиве нашей семьи и передаются из поколения в поколение», – рассказывает Мухаметрахимова.

Вернувшись с войны даже без одной ноги, дед Исмагил много лет проработал в родном колхозе: вручную косил и заготавливал сено, был бригадиром огорода.

Вместе с женой Ракигой он воспитал 8 детей.

«Супруга являлась потомком 7 поколений мулл и долгие годы была абыстаем села. Дед Исмагил до 86 лет готовил место для усопших, как говорят по-татарски, ләхет алган», –делится рассказчик.

При этом за свою семейную жизнь пара пережила много бед, одна из которых – смерть сына Мугассара, который скончался от кори. Но сила и стойкость помогли пережить родителям это горе.

«Исмагил, имея лишь одну ногу, смог выкопать 24 гектара картофеля лопатой вместо трактора. А представьте, сколько усилий, сколько физических и духовных сил это стоило!», – рассказывает племянница.

После войны ее дядю наградили орденом Отечественной войны II степени. Однако удостоверение личности нашло своего владельца только спустя 57 лет. К тому моменту самого ветерана войны уже не было в живых, поэтому орден вручили его сыну Фариду Хуснетдинову.

«Да! Дедушка Исмагил – наша гордость. Это человек, защитивший свою Родину и внесший вклад в разгром гитлеровской армии», - сказала в завершении Мухаметрахимова.