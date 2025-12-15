Именные стипендии мэра Казани вручат 18 декабря

Награждение именными стипендиями Мэра Казани пройдет 18 декабря в стенах Казанской ратуши. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков.

«На конкурс было подано около 300 заявок, и это рекорд за все время проведения конкурса. После очной защиты были выбраны 38 лучших работ, которые будут объявлены на церемонии», – рассказал Хвостиков.

Он добавил, что призовой фонд в этом году составляет более 2,5 млн рублей.

«Хороший конкурентный уровень. Эти работы касаются улучшения различных отраслей. Каждый год вызывают восхищение наши дарования, которые завоевывают призовые места, прославляя Казань и Татарстан», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.