news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 15 декабря 2025 13:49

Именные стипендии мэра Казани вручат 18 декабря

Читайте нас в
Телеграм

Награждение именными стипендиями Мэра Казани пройдет 18 декабря в стенах Казанской ратуши. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков.

«На конкурс было подано около 300 заявок, и это рекорд за все время проведения конкурса. После очной защиты были выбраны 38 лучших работ, которые будут объявлены на церемонии», – рассказал Хвостиков.

Он добавил, что призовой фонд в этом году составляет более 2,5 млн рублей.

«Хороший конкурентный уровень. Эти работы касаются улучшения различных отраслей. Каждый год вызывают восхищение наши дарования, которые завоевывают призовые места, прославляя Казань и Татарстан», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

#Казань #Деловой понедельник #Ильсур Метшин #стипендия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025