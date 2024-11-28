Именные посылки и 5 единиц автотранспорта: из Нижнекамска на СВО отправили 20 тонн помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня из Нижнекамска в зону проведения спецоперации отправилась 20-тонная фура, доверху заполненная помощью, а также газель с вещами и продуктами первой необходимости.

Волонтеры загнали багги в кузов 20-тонника, следом за ним «Ниву» и еще один автомобиль высокой проходимости. А с общего городского склада на фронт отправляют еще и мотоцикл. Такая техника очень нужна на передовой, так как она имеет высокую проходимость и позволяет преодолевать сложную местность.

«Сегодня в очередной раз отправляем гуманитарную помощь. Раз в месяц по инициативе депутата Госдумы Айдара Метшина отправляем фуру. Доставку помогает оплачивать администрация Нижнекамска. Груза много: здесь и автомобили, и квадроциклы, и мотоциклы, и эвакуационные прицепы, именные посылки, маскировочные сети, окопные свечи», — рассказал заместитель председателя местного отделения «Союза добровольцев Донбасса» Олег Есипов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Именные посылки собирали родственники солдат. Часть груза с медикаментами, вещами и продуктами сформировали волонтеры. Сюда же, на склад, привозят бандероли из Заинска, Альметьевска и со всего Нижнекамского района, потому что служат уроженцы этих городов все вместе. «Сборы у нас идут постоянно, отправляем, а сборы не прекращаем», — пояснила администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяна Никифорова.

Помимо фуры в этот конвой вошла еще и газель. Итого на фронт отвезут около 23 тонн груза. Сопровождать его будут волонтеры из «Боевого братства» и «Союза добровольцев Донбасса».

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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