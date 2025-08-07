Именины Дыняка и новый вратарский дуэт: закулисье матча «Ак Барс» – «Нефтяник»

«Ак Барс» провел первый товарищеский матч в рамках предсезонных сборов. В начале августа команда традиционно отправилась в Альметьевск, где сразилась с местным «Нефтяником». О деталях игры, эмоциях Анвара Гатиятулина и другом – в материале «ТИ-Спорта» из Альметьевска.





Фото: ak-bars.ru

«Буду ли я ругать ребят за то, что они чуть не упустили преимущество с 4:0? Конечно, нет»

Для болельщиков в Альметьевске приезд «Ак Барс» в августе – событие значимое и в какой-то степени даже грандиозное. Традиционный приезд казанской команды в начале августа в нефтяную столицу Татарстана стабильно сопровождается ажиотажем во Дворце спорта «Юбилейный».

В прошлые годы «Ак Барс», как правило, посещал Альметьевск с широкой программой. Казанские хоккеисты останавливались в городе на несколько дней: посещали буровую, различные научные центры. В общем и целом, с головой погружались в нефтяное дело и ощущали цену труда своего ключевого спонсора.

Однако в этом году «Ак Барс» надолго в Альметьевске решил не задерживаться. Казанцы приехали сюда исключительно ради матча, всего лишь на полдня.

Надо отдать должное «Ак Барсу» и «Нефтянику» – матч получился богатым на заброшенные шайбы и подарил зрителям в определенной степени некую драматургию. Казанцы весьма буднично повели к середине второго периода со счетом 4:0. Понятное дело, сказывался класс «Ак Барса», да и у «Нефтяника» команда заметно поменялась по сравнению с прошлым сезоном. Однако альметьевцы не сдались и воспряли духом во второй половине матча, забросив именитому сопернику три заброшенные шайбы. Отметим, что и концовка встречи осталась за «Нефтяником». «Быки» давили и легко могли перевести на последних минутах исход встречи в ничейный.

«Буду ли я ругать ребят за то, что они чуть не упустили преимущество с 4:0? Конечно, нет. Мы работали на льду три дня. Нужно было вспомнить то, что мы делали в прошлом году, просматривали это. А физическое состояние, темп, тонус нужно поймать через игры», – с улыбкой отвечал на вопрос корреспондента «ТИ-Спорта» Анвар Гатиятулин.

Арефьев чуть было не получил серьезную травму, столкнувшись с Калинюком в первом периоде

Спокойную реакцию Анвара Гатиятулина на ход матча с «Нефтяником» понять можно. Во-первых, в Альметьевск не поехало несколько ключевых игроков «Ак Барса», включая, например, защитника Никиту Лямкина. А во-вторых, вратарская бригада казанцев представлялась в совершенно новом виде.

«Ак Барс» выходил на лед с бригадой голкиперов – Арефьев и Столпеченков. Первого казанские болельщики могли помнить по осени прошлого сезона, когда молодой вратарь провел выездную серию против «Северстали», ЦСКА и «Сочи» в отсутствие из-за травм Билялова и Мифтахова. А второй голкипер (Александр Столпеченков) является выходцем из местной системы хоккея. Ранее вратарь выступал исключительно на уровне МХЛ.

Тем не менее оба вратаря на этих предсезонных сборах получили шанс попробовать себя в роли бэкапа Тимура Билялова. Пока основной вратарь завершает процесс реабилитации после травмы, Столпеченков и Арефьев усердно занимаются с основным составом «Ак Барса».

К слову, Максим Арефьев вышел на матч с «Нефтяником» с первых минут. Однако к середине стартового периода отправился на скамейку и был заменен в связи с повреждением. На 10-й минуте встречи голкипер неприятно столкнулся с защитником «Ак Барса» Уайттом Калинюком. Игроки не сориентировались в довольно простом эпизоде и попали в оказию, которая чуть было не завершилась серьезной травмой вратаря «Ак Барса».

«Он неплохо в меня воткнулся, но уже отошел. В третьем периоде чувствовал себя нормально», – признавался Арефьев после матча в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Для Максима Арефьева этот сезон в «Ак Барсе» может стать определяющим в карьере. После прошлогодних удачных дебютных матчей за казанскую команду вратарь много переживал по поводу того, что его вновь отправили в «Барс», как только вернулись в строй Мифтахов и Билялов.

Но, как заявил сам Арефьев в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта», в предстоящем сезоне он готов к конкуренции, даже если «Ак Барс» подпишет еще одного голкипера.

«Какое-то давление присутствует, но я с ним справляюсь. Готовлюсь как обычно, ничего не менял. Что будет, если «Ак Барс» приобретет Бердина? Я готов ко всему», – отметил Арефьев.

Матч с «Нефтяником» пришелся на день рождения Дыняка

6 августа – день особенный для некоторых игроков «Ак Барса». В частности, для Никиты Дыняка, который отпраздновал свой 28-й день рождения в Альметьевске. За последние сезоны форвард стал фундаментальным элементом четвертого звена «Ак Барса».

Но в этом году Дыняку предстоит примерить на себя новую роль. Анвар Гатиятулин на этих сборах наигрывает нападающего в третьем звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым. Как рассказал Дыняк корреспонденту «ТИ-Спорта», для него это определенно новый вызов в карьере.

«Вызов ли это для меня в карьере? Конечно. Каждый день для меня – новый вызов. Хочу доказать, что я могу чуть больше, чем бить людей на льду», – иронизировал Дыняк.

«Что команда подарила на день рождения? Сафон (Илья Сафонов, – прим. «ТИ-Спорта») купил мне хот-дог на заправке «Татнефть», я не ожидал от него (смеется). Ребята поздравили на словах, я подарю им тортик. Жду возвращения домой, супруга наготовила целый стол», – добавлял нападающий в шутливой форме, общаясь с журналистами.