Имение Ушковых и стадион «Химик» могут в будущем стать парком на периферии Менделеевска

В 2024 году имение Ушковых и стадион «Химик» могут стать парком на периферии Менделеевска. В случае победы заявки эту площадку ждет масштабное благоустройство в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Фестиваль «Имени Ушкова» был проведен муниципалитетом совместно с Институтом развития городов Татарстана при поддержке предприятий и организаций района.

Событие посвятили уникальной территории имения Ушковых и стадиону «Химик». На фестивале была организована работа различных площадок. Так, состоялись мастер-классы для детей и взрослых, «Аммоний» провел вместе с горожанами химические опыты, прошло научное шоу, на стадионе «Химик» организовали фудкорт, летнюю библиотеку и вечерний кинопоказ.

На территории имения появился арт-объект: на оргстекле воссоздан оригинальный вид усадьбы. Сейчас сохранилась только одна из ее частей. Благодаря этому менделеевцы смогли увидеть масштаб некогда наполненного жизнью имения. Приблизиться к прошлому можно было и посетив выставку исторических снимков.

На мероприятии зашла речь про обновление стадиона. Раньше на «Химике» кипела жизнь: заводчане играли в футбол после смены, встречались в летней библиотеке.

Традицию возродили 21 мая: прошли турниры по мини-футболу, волейболу, зарядка на свежем воздухе проекта «Здоровый Менделеевск» и буккроссинг. На обмен жители принесли 220 книг.

Вечером прошел концерт и ретро-дискотека, организованная ТОСом «Поселок». А позже все желающие посмотрели мультфильмы с кинотеатром «Юность»: на кинопоказ приехала молодежь со всего города.

«Важно, что мы не только создаем комфортную среду, но и наполняем ее событиями, делаем город привлекательным и для гостей, которые приезжают сюда уже не только по делам, а чтобы погулять и насладиться этой атмосферой. Работу по привлечению крупных событий мы будем продолжать. Это еще одна точка роста, в том числе для развития туристического кластера», — поделился планами глава района Радмир Беляев.

В этом году Менделеевский район подает на участие во Всероссийском конкурсе территорию имения Ушковых и стадиона «Химик». Предполагается, что здесь появится парк на руинах, прогулочный парк, спортивные и детские площадки.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.