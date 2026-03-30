Руc Тат
16+
СВО 30 марта 2026 12:10

Имена участников СВО из Верхнего Услона увековечат на Монументах Памяти

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района&nbsp;РТ

В каждом населенном пункте Верхнеуслонского района, жители которого приняли участие в Специальной военной операции, будут возведены Монументы Памяти, где увековечат имена местных героев. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Варакин.

По его словам, спешка в этом вопросе недопустима. Каждый будущий мемориал должен быть по-настоящему достоин тех, кому он посвящен.

«Это должны быть парки – на примере сквера Памяти, первый этап которого был выполнен в 2025 году во Введенской Слободе. Каждый новый проект должен быть тщательно продуман до мельчайших деталей. Это наследие и память, которую мы оставим нашим потомкам», – отметил Варакин.

Инициатива призвана не только сохранить имена земляков, проявивших мужество и героизм в зоне СВО, но и создать пространства для патриотического воспитания молодежи и проведения памятных мероприятий.

Глава района подчеркнул, что каждый проект по созданию Монументов Славы будет проходить предварительное обсуждение с жителями населенного пункта, где планируется его возведение.

В топе
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

29 марта 2026
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

29 марта 2026
