Имена участников СВО из Верхнего Услона увековечат на Монументах Памяти

В каждом населенном пункте Верхнеуслонского района, жители которого приняли участие в Специальной военной операции, будут возведены Монументы Памяти, где увековечат имена местных героев. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Варакин.

По его словам, спешка в этом вопросе недопустима. Каждый будущий мемориал должен быть по-настоящему достоин тех, кому он посвящен.

«Это должны быть парки – на примере сквера Памяти, первый этап которого был выполнен в 2025 году во Введенской Слободе. Каждый новый проект должен быть тщательно продуман до мельчайших деталей. Это наследие и память, которую мы оставим нашим потомкам», – отметил Варакин.

Инициатива призвана не только сохранить имена земляков, проявивших мужество и героизм в зоне СВО, но и создать пространства для патриотического воспитания молодежи и проведения памятных мероприятий.

Глава района подчеркнул, что каждый проект по созданию Монументов Славы будет проходить предварительное обсуждение с жителями населенного пункта, где планируется его возведение.