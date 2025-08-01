«Есть основания». Вайсфельд о решении «Локомотива» не делать чемпионские перстни Никитину

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Хоккейный эксперт, бывший хоккейный судья и функционер в клубах КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал решение ярославского «Локомотива» не делать чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба.

«Правильно ли со стороны «Локомотива» так себя вести в направлении людей, которые сделали команду чемпионом? Не могу сказать, что я поддерживаю данное решение. Это очень сложная ситуация. Но у ярославцев есть основания на такие действия», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Напомним, ранее также стало известно, что Игорь Никитин и его помощники не приглашены на чемпионский парад, который должен пройти в Ярославле 3 августа.

Под руководством специалиста ярославцы впервые в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина.