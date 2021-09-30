iMARS приняла участие в Национальном рекламном форуме

В сессии «Коммуникации с аудиторией в кризисные моменты» iMARS представили доклад о том, как оценить влияние информационных кризисов на бизнес. В компании отметили, что им было важно поделиться опытом и обсудить с представителями рекламы, маркетинга и пиар существенные последствия влияния кризисов на краткосрочные и долгосрочные показатели бизнеса компаний. Участники форума обсудили эффективность инструментов и каналов, изменения в потребительских привычках, происходящих в том числе из-за ковида.

Цифровая трансформация, активизировавшаяся с начала 2020 года, затронула как внутренние, так и внешние бизнес-процессы. Digital инструменты стали главными драйверами развития, появились новые модели создания коммуникационных компаний, которые сейчас являются индикаторами для создания маркетинговых инструментов, считают в iMARS.

Национальный рекламный форум (НРФ) — самое масштабное ежегодное мероприятие в российской рекламе — состоялось 23−24 сентября в Москве. Деловая программа включала 30 рабочих сессий, осветивших широкий спектр вопросов: от современных технологий до отраслевых исследований рекламного рынка.

iMARS — одна из ведущих коммуникационных групп (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации «Общественно-значимые PR-кампании» с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов: X5 RetailGroup, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт», РЭЦ, Айсберри, Unilever, Алроса, РЖД, СИБУР, НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Дочерняя компания iMARS — YI MEI XING — активно работает в Китае, занимается маркетинговым и торговым продвижением российской экспортной продукции.