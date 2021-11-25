iMARS объяснила влияние соцсетей на бизнес

Эффективность применения социальных сетей для рекламы растет сегодня для малого и среднего бизнеса. Исполнительный директор iMARS Digital Татьяна Виноградова назвала причины такого ускорения.

Пандемия заставила представителей бизнеса пересмотреть свои привычные алгоритмы работы. Даже самые крупные и неповоротливые компании и корпорации всё чаще пробуют силы в социальных сетях. Причина проста: в отличие от рекламы в традиционных СМИ, работа в социальных сетях позволяет проводить рекламную кампанию точечно, работая с конкретными целевыми группами.

«Нужно понимать, что традиционные СМИ в обозримом будущем никуда не денутся. Они все также будут играть важную роль, но уже сейчас трудно не заметить тренд по переводу рекламных бюджетов в социальные сети. Пандемия лишь ускорила переход взаимодействия бизнеса и покупателей услуг в интернет-пространство. Этот тренд начал формирование задолго до этого, поскольку социальные сети дают пользователю удобную площадку для потребления контента и выражения собственных мыслей», — утверждает исполнительный директор iMARS Digital Татьяна Виноградова.

Эксперт уверена, что традиционное взаимодействие с бизнесом не давало людям возможности напрямую общаться с производителями товаров и услуг, что негативно сказывалось и сказывается на отношении потребителей. Они всё чаще предпочитают современные форматы, которые позволяют им влиять на бизнес.

Согласно опросам ВЦИОМ, радио и газеты являются основным источником информации у 3% россиян. В лидерах опроса всё еще находится телевидение (42%). В возрастной группе от 60 лет и старше доля телевидения составляет 67%. Но всё меняется, если смотреть на другие возрастные группы. Среди молодежи от 18 до 24 лет телевизор как основной источник информации воспринимают лишь 11% опрошенных. Для получения информации они предпочитают интернет и социальные сети (45%).

«Социальные сети изменили правила игры: бизнес и потребители теперь говорят на одном языке, в том числе и [на] языке критики. И здесь также важно понимать, что критика как таковая — не главная проблема, а шанс получить лояльную аудиторию. Именно поэтому правильная работа в социальных сетях уже сейчас дает для бизнеса больше, чем самые масштабные рекламные кампании», — отметила Татьяна Виноградова.

Эксперт подчеркнула, что работу с сообществом в социальных сетях нельзя проводить по старым наработкам, иначе можно получить обратный эффект.

«Социальные сети должны быть настоящими, живыми, искренними. Люди давно воспринимают бизнес-страницы в социальных сетях как официальные представительства брендов, поэтому любой успех, как, впрочем, и любая ошибка, сразу скажется на бизнесе. Именно поэтому нельзя пускать работу в социальных сетях на самотек. Как и полностью отказываться от них, в чем убеждены некоторые крупные игроки бизнеса: соцсети сейчас самый дешевый, удобный и мощный инструмент для продвижения товаров и услуг», — подчеркнула Татьяна Виноградова.

iMARS — одна из ведущих коммуникационных групп (топ-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в том числе победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации «Общественно-значимые PR-кампании» с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов — X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт», РЭЦ, «Айсберри», Unilever, «Алроса», РЖД, «СИБУР», НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и другие. Дочерняя компания iMARS, YI MEI XING, активно работает в Китае, занимается маркетинговым и торговым продвижением российской экспортной продукции. Президентом компании является Алексей Чуйкин.