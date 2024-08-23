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Политика 23 августа 2024 13:09

Имам-хатыб Московской Соборной мечети награжден медалью «100 лет ТАССР»

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Имам-хатыб Московской Соборной мечети Ислам Зарипов награжден медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В тексте говорится, что Зарипов отмечен «за существенный вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия».

Также за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана награды удостоен начальник Управления государственной службы и кадров Росприроднадзора Тимур Ахунянов.

#медаль 100 лет образования тасср #Рустам Минниханов
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