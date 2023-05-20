Имам села Юлдус обратился к Рустаму Минниханову: Жители села ждут помощи

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Имам пострадавшего в пожаре татарского села Юлдус Курганской области Ахмадулла Хабибуллин обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о помощи в восстановлении села.

«Сгорела тысячелетняя история нашего села. Остались одна улица да одна мечеть. Мы знаем, что это испытание от Всевышнего. Когда я уезжал сюда, люди сказали свою просьбу. Мы пройдем это испытание, но без помощи Татарстана поднять село на ноги будет очень сложно, говорят они. Среди жителей есть такие, кто не получит государственную поддержку. В первую очередь, помощь нужна им», — рассказал хазрат.

Имам выступил на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия». Заседание «Татар-информ» показывает онлайн.

Ахмадулла Хабибуллин высказал слова благодарности всем мусульманам, оказавшим помощь селу. «Приходит гуманитарная помощь. Сейчас надо строить дома. Знаем, время ограничено. Жители села ждут помощи», — заключил хазрат.