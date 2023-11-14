Имам села Токаево: в Чувашии татары совмещают национальную и религиозную жизнь

Имам-хатиб села Токаево Комсомольского муниципального округа Чувашии, директор «Дома общины» Наиль Ямалетдинов на Всероссийском форуме учителей татарского языка рассказал о важности сочетания национальных и религиозных традиций.

«Национальная жизнь и религия идут рука об руку. В селе 1,5 тысячи жителей, работает школа. Дети изучают татарский язык и литературу, получают воспитание на основе наших традиций. До пятого класса обучение ведется на родном языке», - рассказал он.

Работа с детьми начинается еще в садике, с первых лет своей жизни дети приобщаются к родному языку. Детский сад работает в новом здании.

«Мы выходили с обращением к руководству района и республики о необходимости детского сада в селе. Нас услышали - выделили две единицы штата. Мы стремимся с малых лет воспитывать детей в наших традициях», - подчеркнул Наиль Ямалетдинов.

Он рассказал, что акции «Татарский диктант» у них начинаются после молитвы и исполнения неофициального гимна татарского народа «Туган тел».

«В разные времена, разных политических и экономических условиях в деле сохранения родного языка, религии, решения вопросов национальной культуры, наш народ всегда действовал при поддержке меценатов, людей бизнеса, религиозных деятелей. Мы всегда об этом помним. Будучи представителями духовенства, не остаемся в стороне от светских дел, держим связь с местным самоуправлением, предпринимателями», - рассказал имам.

Гульнар Гарифуллина