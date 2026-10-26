Имам рассказал, какая женщина войдет в рай первой

Первой в рай, согласно исламской традиции, войдет женщина. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Этой женщиной станет супруга фараона Асия, которая, в отличие от своего мужа, была богобоязненной женщиной.

«Мы очень часто сталкиваемся с неправильным пониманием, что ислам относится к женщинам как-то отрицательно. Конечно, это не так. Взять хотя бы следующий факт: кто, согласно исламу, первым войдет в рай? Это не мужчина, даже не Пророк, а первой войдет в рай женщина – супруга фараона», – сказал Хайруллин.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: какие роли ислам отводит женщине и отношение к феминизму».