Имам объяснил, почему Аллах может не ответить на дуа

Бывает так, что человек постоянно просит у Аллаха что-либо, но не получает этого. Почему Всевышний может не ответить на дуа, рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Существует три вида дуа. Первый вид, когда мы попросили, и он тут же нам дал. Например, попросили себе новую машину, и она у вас появилась. Но есть следующий вид дуа, когда ты что-то попросил, но Всевышний знает, что через какое-то время тебе станет тяжелее, и тогда он дает нам свою помощь. И третий вид – когда мы стоим перед ним в День Суда, и у тебя не хватает хороших дел, чтобы попасть в рай. И тогда он скажет: "Помнишь, ты просил, я отвечаю тебе, зайди в рай"», - отметил Хайруллин в своих соцсетях.

По его словам, если Аллах не дает что-либо, это может говорить о том, что на самом деле человеку в дальнейшем это не принесет пользы.

«Потому что мы не знаем будущего, не знаем, что для нас лучше. Просите, он всегда даст то, что лучше для нас», – заключил имам.