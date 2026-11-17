Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мусульманам следует проводить поминки на 3-й, 7-й и 40-й день после смерти усопшего. Об этом сообщил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Представьте вас похоронили и о вас забыли. Дети за вас не читают (дуа), ничего не делают, и вы там один отвечаете пред Аллахом. А у вас когда-то остался (несовершенным) намаз, когда-то вы не держали уразу. Поэтому обязательно нужно помогать тем, кто ушли», – отметил хазрат в своих соцсетях.

Он добавил, что по возможности верующим следует как можно чаще вспоминать усопших и просить за них у Аллаха.

«Если есть возможность, каждый день читай. Если есть возможность, каждый день кормите (нуждающихся) и давайте садака. Если нет возможности, хотя бы несколько раз сделайте это. Не забывайте тех, кто ушли», – заключил имам.