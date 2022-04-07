Имам мечети Гаиля: Нобелевский лауреат доказал пользу уразы для здоровья

Пост в священный месяц Рамадан очень важен не только для духовного очищения верующих, но и для укрепления здоровья. Такое мнение выразил имам-хатыйб мечети Гаиля Рустам хазрат Хайруллин.

«Польза от поста – одна из милостынь Всевышнего. Здоровье при соблюдении поста становится крепче. Даже нобелевский лауреат Ёсинори Осуми из Японии доказал, что после уразы восстанавливаются нервные окончания», - сказал Рустам хазрат.

Имам-хатыйб напомнил, что священный месяц Рамадан иногда называют месяцем Корана, поскольку в это время года начал ниспосылаться Священный Коран. Именно в этот месяц к пророку пришел ангел Джибраил. «Рамадан – это месяц изучения Корана, размышления над Священной книгой. Поэтому благословенный месяц Рамадан – это месяц Корана», - отметил Рустам хазрат.

Священный для мусульман месяц Рамадан начался 1 апреля, с его наступлением верующие держат уразу – пост, который завершится 1 мая. Пост – один из пяти столпов ислама. Его соблюдение обязательно для взрослых психически здоровых и не имеющих неизлечимых болезней мусульман. В Рамадан мусульмане в течение всего светового дня полностью отказываются от воды и пищи.