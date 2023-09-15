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Имам казанской мечети объяснил, можно ли совершать никах с иностранцем
Совершение никаха с гражданином другого государства разрешено, если он или она является мусульманином (мусульманкой). Об этом напомнил имам мечети «Казан Нуры» Наиль хазрат Юсупов, передает ТНВ.
Перед заключением брака необходимо поближе познакомиться с будущим супругом и его родственниками, в том числе с родителями, если они живы, отметил имам.
«<…> при чтении никаха следует соблюсти условия никаха», — подчеркнул также Наиль хазрат.
Татарстанский муфтият уточнил правила никаха в 2019 году, выпустив «Положение о проведении богослужений и религиозных обрядов имам-хатыбами Духовного управления мусульман РТ».
В частности, никах должны читать имамы, аттестованные ДУМ республики. Они должны не только выдавать свидетельство новобрачным, но и регистрировать заключение брака в книгах метрики Духовного управления. Прежде имам имел право регистрировать или не регистрировать никах.
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