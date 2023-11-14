Имам из Чувашии просит создать учебник по исламской культуре на татарском языке

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Имам-хатиб села Токаево Комсомольского муниципального округа Чувашии, директор сельского «Дома общины» Наиль Ямалетдинов на Всероссийском форуме учителей татарского языка рассказал о необходимости разработать учебник по исламской культуре для школ с татарским языком обучения.

«Во всех школах России в 4 классах идет предмет “Основы религиозных культур и светской этики”. Основы какой религии изучать - на выбор самих учащихся. По исламской культуре есть неплохой учебник из федерального перечня, но он на русском языке», - разъяснил суть вопроса делегат форума.

Он считает, что в татарских школах дети должны изучать этот предмет на родном языке, в силу того, что у татар есть устоявшиеся веками исламские традиции.

«В регионах вне пределов Татарстана это очень существенный вопрос. Термины и понятия необходимо дать на родном языке. Мы не можем самостоятельно решить этот вопрос, надо на уровне государства. Мы хотели бы, чтобы дети-татары изучали этот предмет на татарском языке. Это будет полезно также и в плане освоения детьми родного языка. Просим Татарстан, совместно с федеральными структурами, найти возможность разработать такой учебник, включить его в федеральный перечень», - резюмировал Наиль Ямалетдинов.

Гульнар Гарифуллина