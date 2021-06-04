Имам из Башкирии: Умму нельзя делить на мусульман Татарстана и мусульман Башкортостана

Делегат XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей из Башкортостана Фикрат хазрат Шакиров считает недопустимым разделение мусульман на татарстанских и башкортостанских. Своим мнением хазрат поделился в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

«Когда ведется разговор о религии, упоминают национальность. Говорят, что существуют мусульмане Башкортостана, Татарстана. Это неправильно. В нашей религии не должно быть такого разделения по национальностям. Религия она у нас одна, общая. Не нужно, нельзя делить „мусульмане-татары“, „мусульмане-башкиры“», — отметил хазрат.

Лучшим решением для обоих народов сейчас будет объединение, уверен Фикрат хазрат.

«Если будем поддерживать религию, покажем, что в религии нет национализма, то недопонимания между двумя республиками исчезнут. Мы должны объединиться. Мы же братские народы, у нас одни корни, одна религия», — сказал хазрат.

