«Имам должен быть “универсальным солдатом”»: хазрат о психологии

Рустам хазрат Хайруллин: «Иногда мы видим в человеке дисбаланс – он что-то ищет и не может найти, но душа подсознательно помнит, что она давала клятву Всевышнему, и возникает диссонанс»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Некоторые психологи подходят к душе атеистически — это ломает человека»

– Рустам хазрат, что такое душа?

– Душа – «рух». Когда Всевышний сотворил нас человеком, он дал нам душу. Причем если мы посмотрим исторически, Всевышний повествует в Коране, что он сотворил сперва все души и у каждой души взял клятву быть верующими, творить благое, вернуться обратно в рай.

Все души дали клятву. Иногда мы видим в человеке дисбаланс – он что-то ищет и не может найти, но душа подсознательно помнит, что она давала клятву Всевышнему, и возникает диссонанс.

Но Всевышний не просто дал нам душу. Так как это мир испытаний, вместе с душой он дал нам эго – «нафс». Даже если возьмем мелочи: хотим побольше поесть, побольше поспать, побольше заработать, побольше, побольше, всего побольше. Рядом с душой находится эго, которое всегда нас пытается сбить.

Душа – чиста, и в этот мир она приходит безгрешной. Когда психология начинает ее затрагивать, нужен правильный подход. Мы живем в светском государстве, и некоторые проводят знак равенства с атеистическим государством. Мы помним Советский Союз: воинствующий атеизм, «религия – опиум для народа» – к душе тогда был другой подход.

Некоторые психологи подходят к душе атеистически, и это ломает человека.

– Может ли психология заменить религию?

– Весь наш образ жизни, от и до, – это ислам. Значит, психология тоже внутри него. Допустим, мы уберем ислам и останется только психология. Некоторые даже за науку могут ее не принимать, это маленькая часть всей нашей жизни. Поэтому психология никогда не заменит ислам.

Допустим, нам, мусульманам, нельзя есть свинину. Потому что, во-первых, Всевышний в Коране запретил. Во-вторых, медицина доказывает [вред свинины]. А если придумают печь, которая истребляет все вредные элементы из свинины, тогда можно есть свинину? Нет.

Если психология пытается заменить или изменить веру, значит, эту часть психологии мы убираем и не воспринимаем.

«Если психология пытается заменить или изменить веру, значит, эту часть психологии мы убираем и не воспринимаем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Послушала психолога с онлайн-сертификатом»

– Что такое исламская психология?

– Если мы уйдем в корни психологии, то она основана на безверии. Это наука, которая отрицает веру в Бога. Сейчас у нас тренд – люди поступают на онлайн-курсы, оканчивают их за неделю или две, получают по интернету сертификат и машут им: «Я психолог! Я мастер массажа!» Это прекрасно, но классическое образование, когда реальный психолог отучился, получил медицинское, психологическое образование, ежегодно проходит различные курсы, ни с чем не сравнится. Это разные вещи.

Очень большая проблема, что люди, которые оканчивают короткие курсы, называют себя мусульманскими психологами. Хотелось бы обратиться [к ним] через вас. Мусульманская традиция говорит: «Если ты выбрал какую-то профессию, стань в ней лучшим». Если ты каменщик – стань лучшим каменщиком, если ты психолог – стань лучшим психологом. Не только окончи курсы, а получи базовое образование, расширяй свой опыт, приноси пользу.

Это симбиоз ислама и психологии. Само собой, фундамент такой психологии – ислам и исламские ценности. Если методика противоречит исламу, исламский психолог эту методику не использует.

– Увлечение психологией может негативно отразиться на семье?

– В психологии есть термин – «личное пространство». Девушка послушала психолога в интернете, который получил онлайн-сертификат. И вот у нее личное пространство, нарушение границ, ею пользуются. Когда человек настолько увлекается психологией, это, конечно, вредит семье.

Что такое семья? Это взаимопомощь и взаимоуважение. Допустим, жена говорит: «Я не буду тебе готовить, ты мной манипулируешь». Здесь психология уже поступает неправильно. Наоборот – психология-то, наверное, правильная. Но транслятор этой психологии, который назвал себя психологом и несет это в массы, поступает неправильно. Когда обращаетесь к психологу, посмотрите, кто он, где учился, есть ли у него допуск к работе, его характеристики.

Я видел наших дипломированных специалистов, психологов из МЧС, которые приезжают в горячие точки, когда случается беда. Молодые девчонки, но настолько профессиональны – обыкновенные психологи с ними рядом не стоят.

– А хазраты могут оказывать психологическую помощь? У них есть такой диплом?

– Очень мудрый вопрос. Большинство имамов проходит курсы. Раз в два года мы проходим курсы повышения квалификации, где помимо религиозных специалистов ведут занятия и психологи. Там мы получаем «корочку».

Многие имамы проходят курсы медиации. Имам не будет хвастаться количеством дипломов и академическими званиями – он просто имам. Но вы можете его об этом спросить.

Я бы посоветовал тем имамам, у которых нет образования, – учитесь. Что сказал Пророк? «Учение должно быть от колыбели и до загробной доски». Мы всю жизнь должны учиться. Имам должен быть «универсальным солдатом» – его квалификация должна позволить ему ответить на любой вопрос и сохранить человеческую душу. Но не навредить.

«Каждый совершеннолетний и здоровый мусульманин должен обязательно читать намаз, держать пост, ездить в хадж и давать закят. Душевнобольные от этого освобождаются» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Врач знает, какие лекарства сдержат гнев»

– Может ли душа «испортиться»?

– Простой пример. Вы прекрасно знаете, что в мусульманской традиции нельзя пить спиртное. Всё, что одурманивает, является запрещенным. Например, человек вернулся к своим духовным истокам и перестал пить. И вот когда все его друзья и близкие собрались на каком-нибудь юбилее, человек говорит: «Нет, я не пью». Какое общее восприятие у населения? Заболел, язва, запретили врачи? Здесь поменялись полюса, поменялись представления о хорошем и плохом. Конечно, душа может испортиться.

Мы, как духовенство, общество, родители, должны создавать условия для того, чтобы душа не портилась, полюса не менялись, хорошее всегда оставалось хорошим, а плохое – плохим.

– Как ислам объясняет психические заболевания?

– Ислам делит их на две части. Есть просто заболевания, которые перешли по наследству или развились на фоне стресса и психика человека сломалась. Вторая часть – в человека вселяется бес, джинн. Про человека говорят: «җенләнә» (җенләнү, от «җен» (джинн, бес, черт), – взбеситься, разъяриться, помешаться, буйствовать, – прим. Т-и) – значит, человек себя не контролирует. Здесь уже человека «отчитывают» – специалисты читают определенные молитвы, чтобы бес, шайтан вышел из человека.

Но ислам ни в коем случае не отрицает медицинское лечение и лекарства. К нам приходят некоторые матери: «Мне прописали таблетки, мне нельзя!» Как нельзя? Врач знает, какие лекарства нужно принять, чтобы успокоиться, сдержать свой гнев, жить благой жизнью.

– Ислам по-особенному относится к душевнобольным – это так?

– Если человек душевнобольной, для него делают определенные исключения. Каждый совершеннолетний и здоровый мусульманин должен обязательно читать намаз, держать пост, ездить в хадж и давать закят. Душевнобольные от этого освобождаются. Он не должен прекращать молитвы, но с него не будет спроса за пропуск намаза или поста.

– Как ислам рекомендует лечить таких больных?

– Есть три варианта, о которых мы с вами уже немного поговорили. Первый – медицинский вариант, когда без лекарств обойтись нельзя. Второй – чтение молитв, «отчитка». После того как посмотрят нашу с вами передачу, супруги будут говорить друг другу: «А, в тебе бес, нужно привести тебя к хазрату». Но на самом деле это очень страшная картина, когда в человека вселяется бес, – человек становится действительно душевнобольным. Девушка начинает говорить мужским басом.

Третий вариант, если медицина и «отчитка» говорят, что Всевышний дал человеку такую судьбу, – просто оставить человека, если он безвреден для общества.

– Шариат освобождает душевнобольных от ответственности?

– Шариат изолирует таких людей. Если человек действительно агрессивен и может причинить вред, тогда его изолируют от общества.

В Коране Всевышний говорит: «Чтобы успокоить сердце ваше, больше читайте Коран». Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пять раз в день мы ставим этот мир на паузу»

– Как по исламу нужно справляться с нарушениями психики, депрессией или ПТСР?

– Когда у человека в душе возникает страх, дискомфорт, одиночество – во-первых, мы не одни. Где бы мы ни были – Всевышний всегда с нами, всегда нас слышит. У него есть все знания, поэтому всегда обращайтесь к нему. Что говорит Пророк: «Даже если весь мир соберется, чтобы причинить вам вред, без предписания Всевышнего этого не случится».

Когда возникает депрессия, человек должен осознать, что он, во-первых, не один. Во-вторых, Всевышний всегда слышит и видит, он всегда с нами. Пророк был оптимистом. Если бы ему дали чашку чая, он бы сказал, что она наполовину полна. Давайте научимся быть такими же, как Пророк, – видеть благо. Один сосед может не поздороваться, поздоровается второй и третий. Хорошего в мире больше, чем плохого.

Те, кто участвует в боевых действиях, – здесь нет вины на человеке. Во-первых, наши друзья, братья защищают нашу Родину. Да, стресс, послевоенный синдром – это очень тяжело и больно. Вернуться к мирной жизни, к своим традициям – необходимо. Это начинается с души – повернуть ее к Всевышнему, совершать намаз, держать пост.

Почему Всевышний дал нам пятикратный намаз? Представляете, что пять раз в день мы останавливаем этот мир, ставим его на паузу и молимся на коврике Всевышнему. У человека мозг перегружается, душа перегружается. Если компьютер сутками работает, он когда-нибудь сгорит. То же самое – мы. Откуда берутся стресс и выгорание? Мы разучились перезагружаться, разучились ставить мир на паузу.

В Коране Всевышний говорит: «Чтобы успокоить сердце ваше, больше читайте Коран». Давайте мы будем вместе читать Коран, понимать его. Это действительно дает успокоение. Даже когда людям просто читается молитва, это успокаивает. На вид это может быть крепкий парень, но во время молитвы он плачет. Это плачет его душа. Тело наше может быть крепким, но душа у нас чистая. Берегите душу.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

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