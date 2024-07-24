«Им хватит и форточки»: полицейские рассказали татарстанцам, как орудуют квартирные воры

По данным полцейских, в Татарстане по сравнению с прошлым годом снизилось количество квартирных краж, однако эксперты отмечают рост профессионализма преступников. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в МВД Татарстана.

«Несмотря на то, что квартирные кражи сейчас составляют незначительный процент от общего числа преступлений, они по-прежнему оказывают существенное влияние на оперативную обстановку в республике», – заявил Рефат Катипов, начальник Управления уголовного розыска МВД Татарстана.

За первое полугодие 2024 года в республике зарегистрировано 79 квартирных краж, из которых 57 были раскрыты. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года произошло 129 подобных преступлений.

Большая часть краж – около 80% – совершается в городах. Лидирует Казань, где зафиксировано 24 случая. В Нижнекамске произошло три кражи, в Зеленодольске – пять, в Альметьевске и Кукморе – по четыре.

Несмотря на общее снижение числа краж, правоохранительные органы отмечают тревожную тенденцию.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Среди лиц, совершающих эти преступления, наблюдается рост профессионализма. Воровские группы стали более организованными и скрытными, увеличилась интенсивность их деятельности, налажены каналы сбыта краденого», – объясняет Рефат Катипов.

По его словам, преступники тщательнее готовятся к кражам, используют специальные технические средства. В результате растет материальный ущерб, причиняемый гражданам.

Зафиксированы случаи, когда злоумышленники длительное время следили за потенциальными жертвами, применяли средства видеонаблюдения, собирали информацию и разрабатывали детальные планы.

«Порой преступникам достаточно небольшой форточки, оставленной открытой для домашнего питомца. Иногда кажется невероятным, как человек мог пролезть в такое маленькое отверстие. Но при проведении следственного эксперимента выясняется, что опытный вор справляется с этим за считанные секунды», – рассказывает Катипов.

Он также упомянул недавний случай, когда группа преступников опустошила квартиру за несколько минут.

Тем не менее, существуют способы защиты имущества. Даже простые меры, такие как установка муляжа камеры или размещение наклейки о том, что территория охраняется, могут отпугнуть потенциальных воров.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Подобные методы действительно могут защитить от определенного типа преступников. Однако не стоит забывать, что на кражи идут и люди, злоупотребляющие алкоголем, бывшие осужденные за преступления, связанные с наркотиками, а также те, кто совершает преступление от безысходности», – предупреждает Катипов.

Он также отметил, что не следует полностью полагаться на охранных собак: «Известны случаи, когда злоумышленники быстро находили общий язык даже с крупными и агрессивными породами. Лучше перестраховаться и установить надежную сигнализацию».

МВД Татарстана рекомендует следующие меры профилактики квартирных краж:

Установка решеток на окна и балконы для жителей первых и последних этажей;

Оборудование квартир сигнализацией или, как минимум, установка муляжа сигнализации и размещение предупреждающих наклеек;

Отказ от хранения крупных сумм денег в жилых помещениях;

Обращение к родственникам с просьбой проверять жилье при длительном отсутствии;

Замена стандартных дверей от застройщика на более надежные модели при покупке нового жилья;

Установка дверей с различными типами замков и ограничением доступа к личинке замка;

Оборудование подъездов и прилегающей территории камерами видеонаблюдения.

На пресс-конференции также обсуждалась проблема автомобильных угонов.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта УУР МВД по РТ Фарит Бурганов отметил: «Часто жертвами становятся беспечные автовладельцы, оставляющие машину с ключами в зажигании даже на короткое время. Также нередко страдают курьеры, не запирающие двери автомобилей во время доставки».

Основной совет от правоохранительных органов – всегда закрывать автомобиль. Бывают случаи, когда нетрезвые граждане, обнаружив незапертую машину в поселке или во дворе, решают «прокатиться» до дома или бара. Некоторые даже пытаются сдать угнанный автомобиль на металлолом, что быстро приводит к их задержанию благодаря сотрудничеству пунктов приема металла с полицией.

В отличие от квартир, современные автомобили обычно оснащены штатными охранными системами. Поэтому владельцам рекомендуется не хранить в салоне ценные вещи, документы и деньги, не оставлять ключи в машине и всегда запирать двери.