«Им нужно тепло»: из кукморской деревни Сабанчино бойцам СВО отправят вязаные изделия

Фото: Миляуша Хазиева

Жительницы деревни Сабанчино Кукморского района готовят лапшу для участников специальной военной операции. Это будет не первая отправка – в прошлый раз они передали 30 коробок с домашней едой для бойцов.

Вечера у активисток проходят под национальные татарские песни, в уютной и дружеской атмосфере.

Фото: Миляуша Хазиева

«Наша деревня очень сплоченная и всегда готова прийти на помощь. И сегодня женщины по первому звонку пришли помогать. Это далеко не первые наши сборы. Раньше мы плели маскировочные сети. Также каждый дом старается внести свой вклад в помощь нашим бойцам», — рассказала Венера Ахметшина.

Обычно женщины собираются три раза в неделю у Анисы Гайфутдиновой или в местном Доме культуры. У них уже есть общая беседа, где они всегда обсуждают вопросы помощи бойцам. Вместе с подготовкой домашней еды жительницы вяжут для военнослужащих теплые носки и варежки.

Фото: Миляуша Хазиева

«Такая идея пришла к нам в самом начале спецоперации. В тот момент было холодно, поэтому, чтобы наши солдаты не замерзали, мы начали вязать носки. Они ведь всегда в поле, на открытом воздухе. Им нужно хоть какое-то тепло», — поделилась Аниса Гайфутдинова.

Жительницы деревни уже несколько раз отправляли в зону специальной военной операции теплые вещи. Недавно они связали 50 пар носков и 30 пар варежек. Каждая встреча у женщин проходит в теплой и уютной обстановке. За работой они не забывают и помолиться за наших бойцов.

Фото: Миляуша Хазиева

Лапша и вязаные шерстяные носки отправятся на передовую с очередным гуманитарным конвоем.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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