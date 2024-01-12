Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Им нужно тепло»: из кукморской деревни Сабанчино бойцам СВО отправят вязаные изделия
Жительницы деревни Сабанчино Кукморского района готовят лапшу для участников специальной военной операции. Это будет не первая отправка – в прошлый раз они передали 30 коробок с домашней едой для бойцов.
Вечера у активисток проходят под национальные татарские песни, в уютной и дружеской атмосфере.
«Наша деревня очень сплоченная и всегда готова прийти на помощь. И сегодня женщины по первому звонку пришли помогать. Это далеко не первые наши сборы. Раньше мы плели маскировочные сети. Также каждый дом старается внести свой вклад в помощь нашим бойцам», — рассказала Венера Ахметшина.
Обычно женщины собираются три раза в неделю у Анисы Гайфутдиновой или в местном Доме культуры. У них уже есть общая беседа, где они всегда обсуждают вопросы помощи бойцам. Вместе с подготовкой домашней еды жительницы вяжут для военнослужащих теплые носки и варежки.
«Такая идея пришла к нам в самом начале спецоперации. В тот момент было холодно, поэтому, чтобы наши солдаты не замерзали, мы начали вязать носки. Они ведь всегда в поле, на открытом воздухе. Им нужно хоть какое-то тепло», — поделилась Аниса Гайфутдинова.
Жительницы деревни уже несколько раз отправляли в зону специальной военной операции теплые вещи. Недавно они связали 50 пар носков и 30 пар варежек. Каждая встреча у женщин проходит в теплой и уютной обстановке. За работой они не забывают и помолиться за наших бойцов.
Лапша и вязаные шерстяные носки отправятся на передовую с очередным гуманитарным конвоем.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»