«Им нужна наша помощь»: Татарстан отправил очередную партию гуманитарного груза Курску

Сегодня из Казани отправили очередную партию гуманитарной помощи Курской области. Это уже 17-я по счету отправка гуманитарной помощи от республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Уже завтра груз будет в Курске, на складе по распределению гуманитарной помощи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«По поручению Раиса Татарстана и при поддержке МЧС, республиканское движение "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!" отправляет очередную партию гуманитарного груза жителям Курской области. Гуманитарная помощь была сформирована в согласовании с руководством Курской области», – рассказал член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, координатор движения «Ярдәм янәшә» Ринат Фазылов.

Собирался груз силами жителей республики. Деньги перечислялись в благотворительный фонд «Ак Барс Созидание», после чего закупались товары.

В состав гуманитарной помощи вошли средства гигиены, бытовая химия. Груз в первую очередь будут доставлять в приграничные районы и пункты временного размещения.

«Мы знаем, что наши войска освободили приграничные районы Курской области, но мирные жители продолжают находиться в пунктах временного размещения. Им некуда вернуться, нет домов. Среди них есть и пожилые граждане», – отметил Ринат Фазылов.