«Им надо было меня убрать, вот и убрали»: как оценил приговор суда экс-глава ОКБ Симонова

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле экс-генерального директора казанского Опытно-конструкторского бюро имени Симонова Александра Гомзина. Суд признал его виновным в мошенничестве, но от наказания освободил. О том, почему подсудимый считает рассмотрение его дела фарсом, – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Все работы были выполнены, ущерба нет, а значит, хищений быть не могло»

Сегодня Верховный суд Татарстана признал экс-гендиректора казанского Опытно-конструкторского бюро имени Симонова Александра Гомзина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Но освободил его от наказания, поскольку срок давности истек.

Александр Гомзин встретил приговор тирадой: «Верховный суд РТ 4 года занимался фарсом».

«Есть судебная экспертиза, она состоит из 50 вопросов и 50 ответов. Эта экспертиза полностью опровергает обвинение. Есть акт Счетной палаты, где установлено, что нецелевого использования средств не было. Есть акт выполненных работ Министерства обороны, акты приемки, в которых четко установлено, что все работы были выполнены, ущерба нет, а значит, хищений быть не могло», – сказал он.

По его словам, в 2021 году суд начался с того, что была назначена экспертиза. Она показала, что факта совершения преступления нет.

«Приговор будем обжаловать. Какой смысл фарса? Предприятие было успешным, в 2017 году мы были лучшими в оборонном комплексе и делали уникальные проекты. Были заключены очень интересные миллиардные проекты, потом появляется донос одного оперативного сотрудника, который сейчас возглавляет службу безопасности того самого предприятия, завладевшего активами. Им надо было меня убрать, вот и убрали», – подытожил он.

«Дело прекращали из-за нарушений и рассматривали вновь»

Александр Гомзин попал под следствие еще в апреле 2018 года, тогда сотрудники ФСБ задержали его в собственном кабинете. А Следственный комитет РТ возбудил в отношении на тот момент руководителя конструкторского бюро уголовное дело о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Гомзин похитил 494 млн рублей у Минобороны России, заключив фиктивные договоры с подставными фирмами. Эти деньги были выделены ОКБ на научно-исследовательскую работу по созданию беспилотного самолета.

Сотрудники ОКБ, которое в 2011 году называлось «Сокол», должны были разработать и создать экземпляр пятитонного беспилотного самолета для разведки, наблюдения и нанесения ударов. В 2014 году он уже должен был участвовать в показательном полете, но испытания и показательный полет перенесли на 2018 год. К этому времени должны были быть готовы два таких самолета, но достроить и привести их в рабочее состояние к назначенному сроку не удалось.

В 2022 году секретное дело главного конструктора казанского ОКБ вернули в прокуратуру. До этого уголовное дело рассматривалось в Верховном суде республики в закрытом режиме. Судебные разбирательства длились два года – их результатом стало то, что суд нашел нарушения в обвинении. После устранения нарушений в том же году суд приступил к пересмотру, который закончился сегодняшним приговором.

Суд постановил признать Гомзина виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, но освободить от него в связи с истечением сроков давности. Однако суд постановил – иск Министерства обороны РФ удовлетворить и взыскать с Гомзина 494 млн рублей.

В ближайшее время сторона защиты планирует обжаловать решение Верховного суда Татарстана. Она будет настаивать на невиновности Александра Гомзина.