«Им грозила смертельная опасность»: Минобороны РФ подтвердило обмен пленными с Киевом

Министерство обороны РФ подтвердило, что сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность, подчеркнули в ведомстве.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее врио ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными 50 на 50. По его данным, среди 50 российских бойцов «семь человек из Донецкой народной республики, двое — из Луганской народной республики».