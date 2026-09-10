Ильзат Ахметов вернулся в «Крылья Советов»

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Полузащитник Ильзат Ахметов стал игроком «Крыльев Советов» на правах свободного агента. Самарский клуб объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом, соглашение рассчитано до конца текущего сезона .

В новой команде Ахметов будет выступать под 97-м номером . Летом полузащитник покинул «Зенит» в статусе свободного агента по истечении контракта .

Прошедший сезон Ахметов уже провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды: в 31 матче он забил два гола и отдал восемь результативных передач . За «Зенит» уроженец Бишкека провёл 21 матч без результативных действий, став чемпионом России и обладателем Кубка страны .

В карьере Ахметова также значатся выступления за ЦСКА, «Рубин» и «Краснодар» . На счету полузащитника девять матчей за сборную России . На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ .