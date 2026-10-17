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На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026 17:58

Илью Начвина избрали вице-президентом Федерации волейбола Татарстана

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Илью Начвина избрали вице-президентом Федерации волейбола Татарстана
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илью Начвина избрали вице-президентом Федерации волейбола республики. Он будет курировать развитие пляжного волейбола и волейбола на снегу.

Решение приняли на заседании президиума Федерации волейбола Татарстана, которое прошло в лицее имени Карпова в селе Осиново Зеленодольского района.

Начвин Илья Сергеевич
Начвин Илья Сергеевич
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

Родился 2 августа в 1989 году в Казани.

В 2011 году окончил Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева – КАИ по специальности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», экономист-менеджер), в 2019 году – Казанский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2020 год прошел профессиональную переподготовку «Управление государственными и муниципальными закупками» в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

Трудовую деятельность начал в 2011 году в Государственной жилищной инспекции РТ. До 2013 года работал специалистом 1 разряда КГЖИ, специалистом 1 разряда, старшим специалистом 1 разряда, ведущим специалистом отдела сводного анализа и автоматизации. Затем до 2018 года занимал должность начальника отдела сводного анализа и автоматизации. Два года возглавлял контрольно-аналитический отдел. В 2020 году был руководителем ГКУ РТ «Управление по обеспечению деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан».

В апреле 2020 года назначен первым заместителем министра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В сентябре 2025 года назначен министром цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

#Илья Начвин #федерация волейбола РТ #минцифры рт #Назначение
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