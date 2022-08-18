Ильясов Марат Мударисович – основатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я СМОГУ».

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

Марат Ильясов – инвалид 1 группы: 13 лет назад он попал в аварию и оказался полностью парализованным. В результате регулярных физических и психолого-эмоциональных тренировок смог добиться поразительных результатов – встать на ноги. Является разработчиком авторской методики и 15 тренажеров по реабилитации. В своей деятельности Марат Мударисович оказывает помощь другим инвалидам, оказавшимся в похожей ситуации, не только в Татарстане, но и в других субъектах России.

В 2019 году открыл в городе Бавлы первый оздоровительный центр с применением авторской методики и тренажеров реабилитации для людей с ОВЗ. Мощность действующего центра составляет до 300 человек в год. Основная цель деятельности организации – предоставление помощи в оздоровлении, адаптации людей с ОВЗ на безвозмездной основе. На данный момент планируется открытие второго Центра, также ведутся переговоры по созданию аналогичной организации в Республике Башкортостан. В четырех центрах Татарстана используются авторские тренажеры Марата Мударисовича: 3 в Казани, 1 в Набережных Челнах.

По состоянию на август 2022 г. проведено более 3500 занятий на авторских тренажерах и современном реабилитационном оборудовании для свыше 1500 человек; более 2000 обучающих занятий для самостоятельных домашних тренировок для более 700 человек; более 500 тренировок онлайн, охвативших свыше 200 человек с ОВЗ из 20 городов России.

Официальный сайт Центра: https://anoslov-ya-smogu.ru