Ильяс Камал возглавил Союз композиторов Татарстана

Ильяс Камал

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильяс Камал был избран председателем союза композиторов Татарстана. Он сменил на посту Рашида Калимуллина, который возглавлял творческое объединение 35 лет.

«Продолжить ряд выдающихся композиторов — это огромная ответственность. Понимаю, что доверие мне оказано с авансом», — прокомментировал свое избрание Камал.

Решение было принято единогласно в ходе открытого голосования.

Рашид Калимуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дорогие друзья, я заканчиваю работу в Союзе композиторов Татарстана как председатель и не намерен больше баллотироваться. Я мог уйти сразу, но, исходя из моего опыта, я не хотел, чтобы остались руины», — сказал Калимуллин.

Ильяс Камал — главный дирижер Татарского Государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera, солист Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля. Председатель Союза композиторов РТ, член Cоюза композиторов РФ.

Является автором многочисленных произведений для камерных и симфонических оркестров, а также оркестров народных инструментов, камерно-инструментальных и музыкально-драматических произведений. Среди них: камерная опера «Минем Такташ» («Мой Такташ»), сюита для оркестра «Идель-Урал» по мотивам татарского и башкирского фольклора, концерт для виолончели с оркестром, симфоническая поэма «Кара урман аша» («Сквозь темный лес») памяти Ильгама Шакирова, струнный квартет, концертные увертюры для различных оркестров.

Преподает на кафедре татарской музыки Казанской консерватории по классу кыл-кубыза (древнетюркский музыкальный инструмент), а также ведет класс струнного квартета.