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Общество 30 июня 2025 12:30

Ильяс Камал о «Татар-информе»: В каждой рубрике работает журналист, хорошо знающий тему

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Ильяс Камал о «Татар-информе»: В каждой рубрике работает журналист, хорошо знающий тему
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Союза композиторов Татарстана Ильяс Камал поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

«"Татар-информ" – самое оперативное и самое профессиональное СМИ, которое освещает все аспекты жизни нашей республики», – сказал Ильяс Камал.

Он отметил, что в развитии информагентства большую роль играют сотрудники. «Какую бы область мы ни взяли – экономика, политика, культура, образование, религия – все они полноценно освещаются, новости выходят в большом объеме. В каждой из этих рубрик работают журналисты, хорошо знающие тему. Также хочется отметить, что информагентством реализуется множество интересных проектов», – сказал Ильяс Камал.

Он пожелал «Татар-информу» долгих лет плодотворной работы и активной деятельности в освещении жизни республики.

#35 лет Татар-информу
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