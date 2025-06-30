Ильяс Камал о «Татар-информе»: В каждой рубрике работает журналист, хорошо знающий тему

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Союза композиторов Татарстана Ильяс Камал поздравил «Татар-информ» с 35-летием.

«"Татар-информ" – самое оперативное и самое профессиональное СМИ, которое освещает все аспекты жизни нашей республики», – сказал Ильяс Камал.

Он отметил, что в развитии информагентства большую роль играют сотрудники. «Какую бы область мы ни взяли – экономика, политика, культура, образование, религия – все они полноценно освещаются, новости выходят в большом объеме. В каждой из этих рубрик работают журналисты, хорошо знающие тему. Также хочется отметить, что информагентством реализуется множество интересных проектов», – сказал Ильяс Камал.

Он пожелал «Татар-информу» долгих лет плодотворной работы и активной деятельности в освещении жизни республики.