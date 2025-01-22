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Илья Зуев ушел с поста первого замруководителя исполкома Челнов
Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев покинул свой пост, который занимал с 2017 года.
Как сообщили «Татар-информу» в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда, Зуев перешел на должность помощника главы города.
Илье Зуеву 45 лет. Он родился в городе Воткинске Удмуртской АССР. Окончил Юридический институт МВД России в 2000 году. Карьеру начал в Ижевске, где служил в органах внутренних дел.
С 2000 по 2003 год трудился в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Удмуртской Республике, затем — в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по УР.
В июле 2017 года был назначен первым заместителем руководителя исполнительного комитета города Набережные Челны.
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