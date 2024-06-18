Илья Захаров поблагодарил волонтеров Игр стран БРИКС в Казани

Посол Игр БРИКС в Казани, олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров поблагодарил волонтеров за помощь организаторам в проведении соревнований. Их встреча прошла во Дворце водных видов спорта.

Напомним, что с 16 по 18 июня в рамках Игр БРИКС во Дворце водных видов спорта проходили соревнования по прыжкам в воду.

«Спасибо большое от меня лично за вашу работу. Спасибо большое за то, что вы есть у нас. Это настоящий тыл, с точки зрения проведения соревнования и создания настроения. Я это говорю, как бывший спортсмен. Бывает, нет настроения, приходишь в бассейн в 6 утра перед соревнованиями, а тут вы с улыбкой, помогаете нам. Это очень важно для нас!» - подчеркнул спикер.

До этого волонтеров Игр также поблагодарила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Отметим, что в общей сложности в рамках соревнований стран БРИКС в Казани задействовали 2 тыс. волонтеров.