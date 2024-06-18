Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Илья Захаров поблагодарил волонтеров Игр стран БРИКС в Казани
Посол Игр БРИКС в Казани, олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров поблагодарил волонтеров за помощь организаторам в проведении соревнований. Их встреча прошла во Дворце водных видов спорта.
Напомним, что с 16 по 18 июня в рамках Игр БРИКС во Дворце водных видов спорта проходили соревнования по прыжкам в воду.
«Спасибо большое от меня лично за вашу работу. Спасибо большое за то, что вы есть у нас. Это настоящий тыл, с точки зрения проведения соревнования и создания настроения. Я это говорю, как бывший спортсмен. Бывает, нет настроения, приходишь в бассейн в 6 утра перед соревнованиями, а тут вы с улыбкой, помогаете нам. Это очень важно для нас!» - подчеркнул спикер.
До этого волонтеров Игр также поблагодарила олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Отметим, что в общей сложности в рамках соревнований стран БРИКС в Казани задействовали 2 тыс. волонтеров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»