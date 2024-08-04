Илья Зайцев: «Думаю, мавзолеи в Лапасе стояли до середины 1550-х и местные их почитали»

Илья Зайцев: «Астрахань обособилась и стала независимой только после того, как прекратила свое существование наследница Золотой Орды – Большая Орда»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эпидемия чумы нанесла урбанистическому пространству Нижнего Поволжья колоссальный урон»

– Илья Владимирович, в какой момент появляется Астраханское ханство?

– Оно, как и другие татарские государства XV-XVI веков, возникло в результате распада Золотой Орды. Процессы дезинтеграции огромной территории Улуса Джучи начались еще в 1360-х годах из-за эпидемии чумы и разорительного похода Тамерлана в конце XIV века. В XV столетии тенденции распада только набирают обороты: сначала появляются автономные территории, в последующем ставшие независимыми государствами. Мы знаем, что в первой половине XV столетия появляются Крымское и Казанское ханства, а вот Астраханское государство появляется чуть позже.

Астрахань обособилась и стала независимой только после того, как прекратила свое существование наследница Золотой Орды – Большая Орда. На месте старого центра возникло новое политическое образование, получившее в русских источниках название «Астраханское ханство». Территория Астраханского государства включала в себя урбанистическое пространство и торговые центры, созданные еще во время Золотой Орды на Волжском торговом пути.

– Астраханское ханство включало в себя некогда центральные, столичные территории Золотой Орды. Опираясь на этот факт, можем ли мы назвать Астрахань прямым преемником Улуса Джучи или все-таки инициативу перехватили Крым и Казань?

– Все эти государства так или иначе были прямыми наследниками золотоордынских традиций и государственности. Другое дело, что территория Астраханского юрта покрывала ханский домен, где раньше находилась столица Сарай.

Однако и Крым со своей древней городской культурой, и Казань с Булгаром как одним из ханских центров – это тоже прямые наследники Золотой Орды. Кроме культурного наследия не стоит забывать, что на всем этом пространстве правили представители династии Джучидов.

Фото: ru.wikipedia.org

– Сохранилась ли в Астраханском государстве древняя городская культура Сарая и других ордынских мегаполисов?

– Вернемся опять к сюжетам с чумой и Тамерланом. В результате эпидемии чумы середины XIV века урбанистическому пространству Нижнего Поволжья был нанесен колоссальный урон. Поветрие обрушилось на Улус Джучи как стихийное бедствие. Кстати, всем известная европейская эпидемия была принесена как раз из Золотой Орды, скорее всего, из генуэзских факторий в Крыму. А туда она, видимо, попала из крупных ордынских городских центров.

Не успела Золотая Орда оправиться от одного потрясения, как на нее обрушился разрушительный поход Тамерлана. В совокупности эти факторы нанесли городской культуре Золотой Орды непоправимый урон. Мы видим, что с начала XV века происходит резкое падение уровня строительства, а потом начинается постепенное восстановление.

Это прослеживается по монетному чекану. На монетах появляются легенды, снабженные указанием на старые городские центры, но с приставкой «джадид» (новый): приставка «новый» в названии городов связана с их восстановлением. Процессы городского возрождения были во многом связаны с обретением независимости постордынскими государствами.

«В Сарае во времена его расцвета жили 100 тысяч человек — огромная цифра для того времени»

– Какую роль в культурной жизни Астраханского юрта играли мавзолеи села Лапас?

– Астрахань, как государство джучидское и золотоордынское, переняло все [соответствующие] культурные и экономические традиции. Я думаю, что до середины 1550-х годов мавзолеи в современном Лапасе стояли и местные их почитали. Несмотря на угасание городской культуры в регионе после падения Золотой Орды, традиция почитания мавзолеев продолжала жить даже во время русского прихода. В Астрахани даже продолжали строить мечети, но из дерева. Каменные дома Аллаха появились в регионе значительно позже. Мы видим, что царская администрация в этих краях не предпринимает резких шагов по искоренению ислама. А первая каменная церковь там строится только в начале XVII века. До этого строили небольшие часовни из дерева.

Раскопки мавзолеи у села Лапас Фото: media.kpfu.ru

– Какими были уже разрушенные мегаполисы Золотой Орды на территории Астраханского ханства?

– Марокканский путешественник Ибн Баттута, посетивший городские центры Золотой Орды на Нижней Волге, писал, что не мог в течение полудня выбраться из города, настолько тот был обширен. Мы знаем, что золотоордынские города были мусульманскими, с делением на ремесленные и административные кварталы, усадьбы, культовые сооружения и т.д.

Во многом о золотоордынском урбанизме мы знаем не только из записок путешественников, но и данных археологии. Начиная с 1920-х годов города Золотой Орды активно раскапывались. Опираясь на находки, мы можем предположить, как они выглядели.

– Можно назвать примерную численность населения золотоордынских мегаполисов, основываясь на дошедших сведениях?

– У нас нет переписи населения тех времен, и мы не можем сказать, какой численности достигали крупные золотоордынские города. Считается, что они были в пределах 100 тысяч человек: такой цифры достигал Сарай во времена своего расцвета. Для того времени это колоссальная цифра.

Астрахань XVI века могла достигать численности около 20 тысяч человек, на что указывают русские разрядные книги. Я думаю, что цифра неточная и населения там было еще меньше.

«Осад Хаджи-Тархана не было: люди просто выбегали из города»

– Был ли Хаджи-Тархан крупным городом во времена Золотой Орды?

– Хотя после распада Улуса Джучи Астрахань и была одним из политических и культурных преемников старой империи, но она не могла тягаться с погибшими столичными центрами Нижней Волги, поскольку была менее развита и в разы меньше. Астрахань во времена Золотой Орды была, скорее всего, не ремесленным центром, а торговым, и в ней могла располагаться ставка ханской администрации: таможня и гарнизон, контролировавшие выход из Волги в Каспий.

Понимаете, проблема Астрахани XIV-XV веков в том, что мы ничего не можем сказать про город: не сохранилось источников, описывающих его. Мы знаем, что он существовал, но каких он был размеров и что в нем было, мы сказать не можем. Сейчас та дорусская Астрахань смыта Волгой из-за изменения ее русла. Средневековый Хаджи-Тархан – городище «Шареный Бугор» – сейчас практически уничтожен.

– Как погибла старая Астрахань и почему русские возвели новую крепость?

– Напомню, что до окончательного вхождения Астрахани в состав Московского государства город неоднократно подвергался разграблению разными силами. У нас есть данные, что разрушительный поход на Хаджи-Тархан в 1547 году был совершен крымским ханом Сахиб-Гиреем. Город был взят военным путем. По-видимому, он еще и сгорел.

По всей видимости, сразу же после этого, в 1550 году, его берут еще и донские казаки. Этот налет фиксируют русские источники: город был взят и разграблен. В 1554 году Хаджи-Тархан опять захватывают, но уже государственные московские войска. За такое короткое время столица ханства получила разрушительный урон и не успела восстановиться.

Фото: из открытых источников

– Город получал сильные повреждения при осаде?

– Осад не было: люди просто выбегали из него. И судя по тем данным, что мы имеем, Астрахань не была крупной крепостью. Там не было каменных стен – скорее всего, были стены из земли и камыша. Такая слабая защита была на руку захватчикам, потому что население из города можно было выкурить обычным пожаром. Например, ногайцы, чтобы выбить население из осажденного города, обливали камыш нефтью и устраивали пожар со смогом: дым при попутном ветре очень быстро вынуждал людей покинуть укрепления.

К моменту прихода русских войск Астрахань была в ужасном состоянии и почти оставлена жителями. Командующие армией воеводы Черемисов и Колупаев, видя бесперспективность восстановления старого города, принимают решение возвести новую крепость. В августе 1556 года Хаджи-Тархан был взят, и уже в сентябре военачальники пишут в Москву, что поставили небольшую крепость и укрепили ее. Стены острога не были каменными: скорее всего, они были из земли, камыша и без дерева. В тех краях с древесиной было очень туго: ее возили по Волге. Потом у крепости появились деревянные стены. В таком виде она простояла до 1588 года, когда уже начали возводить каменные укрепления, во многом сделанные из остатков золотоордынских строений: покинутые здания ломали и извлекали качественный кирпич.

«Казанские и астраханские посольские книги сгорели в XVII веке»

– Какие взаимоотношения в Астраханском ханстве были между кочевниками и городским населением?

– Из ханского периода не сохранилось почти никаких источников. С Казанью такая же история: у нас нет аутентичных документов, происходящих из ханской среды. Мы можем пользоваться теми данными, что нам оставили летописи. У нас нет даже посольских книг, фиксирующих отношения между Астраханским и Московским государствами. Не осталось посольских книг и по Казани. До нас дошли крымские и ногайские, а казанские и астраханские сгорели в XVII веке. Сейчас, пытаясь понять внутреннюю кухню Астраханского ханства, мы пользуемся косвенными источниками.

Когда есть город и вокруг него кочевья, всегда возникает симбиоз. Кочевое хозяйство не настолько самодостаточно, чтобы полностью поддерживать свою экономику. Кочевники нуждаются в оседлом населении гораздо больше, чем город в номадах. Степнякам нужен рынок, чтобы сбывать свои продукты и покупать новые. Подобное прослеживается с древнейших времен, во взаимоотношениях хунну и Древнего Китая и т.д.

Мы можем предполагать, что до присоединения к Москве Астрахань была небольшим торговым городом с ханской ставкой. Этот транзитный центр обеспечивал обмен между оседлыми государствами и степной зоной. Хаджи-Тархан как торговый город был важен для кочевников. Через него шли товары через Каспий, по Волге и по степному направлению с запада на восток.

Исходя из географического положения Астрахани, мы можем сказать, что экономика города была разнообразная. Кроме торговли она включала в себя рыболовство и добычу соли. Соль в Средневековье – это не просто приправа, а консервант, стратегический продукт. Астраханские соленые озера давали прекрасную возможность жителям юрта добывать соль в промышленных масштабах.

«Когда есть город и вокруг него кочевья, всегда возникает симбиоз. Кочевое хозяйство не настолько самодостаточно, чтобы полностью поддерживать свою экономику» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В какой период в Астраханском ханстве появляются ногайские кочевья?

– Астрахань всегда очень сильно зависела от ногайцев. По русским источникам мы видим чехарду ханов на астраханском престоле: это обуславливалось влиянием внешних сил. Ногайцы, контролировавшие степные окрестности, были заинтересованы, чтобы на легитимном ханском престоле сидел удобный человек, желательно родственник.

К другим внешним силам можно отнести Крым и кавказские княжества. Последние были тесно связаны родственными связями с астраханскими ханами, они ярко прослеживаются на примере последнего хана, бежавшего в Дагестан.

– Дошла ли до нас информация о том, предки каких народов населяли Астраханское ханство?

– В степи – это ногайцы. Сведений о средневековом Хаджи-Тархане у нас мало, но мы можем предположить, что Астрахань, как торговый город, включала в себя множество национальностей. Вероятно, там могли проживать люди с территории современного Ирана, Кавказа и прочие, имевшие в столице ханства торговый интерес.

Важно понимать, что завоевание Астрахани в 1556 году ликвидировало старое городское население. Многие ушли из Хаджи-Тархана, а русская Астрахань возникла на новом месте. Это уже была русская крепость, и городское население складывалось по новому принципу. Нельзя сказать, что в русской Астрахани произошла преемственная смена населения. Народ сам ушел из старого города. Об этом мы можем судить, опираясь на то, что Хаджи-Тархан практически не осаждали: люди выбежали из него. Часть, наверное, вернулась, но некоторые покинули старый дом навсегда.

Зайцев Илья Владимирович – доктор исторических наук, профессор РАН, заместитель директора Государственного музея Востока.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»